В Коми за сутки диагностировано более 330 новых случаев коронавируса

В Коми озвучены свежие данные по коронавирусу Фото: Архив "КП"

Оперативный штаб России озвучил свежую статистику по коронавирусу. Так, в Коми количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 остается примерно на одном и том же уровне.

По данным оперштаба, по состоянию на 25 ноября, всего в регионе зафиксировано 88 415 фактов заражения коронавирусом, из них 335 – обнаружено за сутки.

Также за сутки увеличилось число летальных исходов. От коронавируса скончались 12 пациентов. Всего в республике жертвами коронавируса стали 2 255 человек. Выписано по выздоровлению в Коми 72 329 человек, из них 126 побороли вирус за сутки и были выписаны из больниц.

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