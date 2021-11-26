Владимир Уйба проведет прямую линию с жителями Коми

Владимир Уйба ответит на вопросы жителей Коми в формате прямой линии

Глава Коми Владимир Уйба намерен провести прямой эфир с жителями республики. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Сообщается, что прямая линия запланирована на вторник, 30 ноября, 12:00. Во время эфира Уйба намерен ответить на интересующие население вопросы и обращения граждан. По словам главы, такой формат общения позволяет держать руку на пульсе.

- Формат прямой линии - это традиционный в нашей стране и доказавший эффективность способ получения властями обратной связи от населения. Поэтому и этот формат добавляю теперь в свой арсенал. Держать руку на пульсе волнующих вопросов и прислушиваться к народным инициативам - в этом главная задача высшего должностного лица региона, - заявил Уйба.

Трансляцию можно будет посмотреть, а также задать волнующий вопрос в группе телеканала «Юрган» и группе «Республика Коми» в социальной сети «ВКонтакте».

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