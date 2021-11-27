В Коми ожидаются морозы до -30 градусов

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В Коми значительно похолодает. По прогнозам республиканских синоптиков, столбик термометра опустится до -30 градусов. Правда, сильные морозы ждут только жителей Усинского района и районов крайне северо-востока.

- Температура ночью и днем -19...-24, ночью при прояснении до -30, днем местами -13...-18 градусов, - пообещали синоптики.

Что касается остальной части Коми, то столбик термометра 27 ноября ночью и днем покажет -4...+1, в центральных районах ночью -5...-10, в северных районах ночью и днем -11...-16 градусов.

Суббота ожидается обильной на осадки. По словам метеорологов, прогнозируется снегопад и морось, а на скользких дорогах значительно ухудшится видимость. Также ожидается, что в республику придет южный ветер с порывами воздуха до 15 м/с.

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