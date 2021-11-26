В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за обильного снегопада

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В Коми продолжает бушевать непогода. По данным регионального МЧС, юг и центр республики вновь накроют осадки.

Так, в Корткеросском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Удорском, Княжпогостском, Ухтинском, Сосногорском, и Вуктыльском районах выпадет обильный снегопад, а также ухудшится видимость на дорогах до 1000-500 метров.

Сообщается, что непогода продлится с шести вечера сегодняшнего дня до утра субботы, 27 ноября.

Жителей Коми просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

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