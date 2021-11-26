В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за обильного снегопада

Фото: pexels.com
В Коми продолжает бушевать непогода. По данным регионального МЧС, юг и центр республики вновь накроют осадки.
Так, в Корткеросском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Удорском, Княжпогостском, Ухтинском, Сосногорском, и Вуктыльском районах выпадет обильный снегопад, а также ухудшится видимость на дорогах до 1000-500 метров.
Сообщается, что непогода продлится с шести вечера сегодняшнего дня до утра субботы, 27 ноября.
Жителей Коми просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми задуют снежные метели
Синоптики ожидают целый зимний набор: и снегопад, и гололед, и мороз (подробности)