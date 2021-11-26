В Коми задуют снежные метели

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Под конец рабочей недели непогода в Коми только усилится, синоптики ждут и холода, и сильные снегопады, и метели. Вдобавок ко всему республику укутает туманом, а на дорогах опять осядет гололед.

В небольшом количестве снег будет падать по всему региону, но на юге и западе ближе к центру Коми ожидаются даже сильные осадки. Туман будет стоять в темное время суток и утром, а гололед отложится в отдельных районах.

Ветер подует с юга и будет по большей части умеренный, но ближе к юго-западу он разгонится до 13 метров в секунду, так что периодически будет возникать метель. Ночью температура прогнозируется одинаковая по всей республике: -11, -16 градусов со снижением до -19, -24 при ясной погоде. Днем же температурный режим будет разниться: 0, -5 на юге, -13, -18 на севере и -7, -12 ближе к центру.

Круглые сутки в Сыктывкаре будет идти снег, который усилится днем и станет верным спутником метели. К слову, южный ветер в городе будет, пусть и умеренным, но днем усилится до 12 м/с. Днем погода будет теплой, 0, -2 градуса, но ночью столбик термометра резко устремится вниз, к -12, -14 градусам.

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