В Коми из-за сильного снегопада объявлено штормовое предупреждение

Фото: pexels.com

В Коми резко ухудшится погода. В южных районах республики ожидается сильный снегопад и плохая видимость на дорогах.

Как сообщает МЧС по Коми со ссылкой на региональных метеорологов, в Корткеросском, Усть-Вымском, Койгородском, Сыктывдинском, Сысольском районах, а также в Сыктывкаре выпадет обильный снегопад. Количество осадков, по прогнозам синоптиков, будет достигать 6 и более мм за 12 ч.

Также ведомство предупреждает автовладельцев: на дорогах сильно ухудшится видимость - до 1000-500 метров.

Непогода ожидается с шести утра 26 ноября. Опасные природные явления продлятся до шести вечера того же дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Похолодание до -24 градусов ожидается в Коми