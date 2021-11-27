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Общество27 ноября 2021 6:00

«Господи, дай сил»: 18-летнему Степану Сонину из Коми, которого сбил пьяный прокурор, срочно требуется помощь

Семья сбитого воркутинским прокурором 18-летнего студента объявила сбор денежных средств
Источник:kp.ru
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Фото из личного архива Степана Сонина

Фото из личного архива Степана Сонина

Семье Степана Сонина, которого прошлой осенью сбил пьяный прокурор, срочно требуется помощь. На реабилитацию юного воркутинца нужна крупная сумма денег, которой у близких просто нет.

Сейчас подросток находится вместе с мамой в Санкт-Петербурге, где проходит курс лечения в клинике МЧС. Из-за аварии Степан уже больше года прикован к постели, а из-за травм у него образовались трахиостома и гастростома. Главная задача медиков - избавиться от них.

- Главная задача - избавиться от трахиостомы и гастростомы, а также купировать спастику и вертикализовать юношу, чтобы он мог сидеть. Комплексный курс вертикализации уже начался, пока он переносит его без особых проблем, - говорится в официальном обращении.

На данный момент медики назначили юноше курс вертикализации. Это нужно для того, чтобы Степан научился сидеть. По словам родных, он стойко переносит все процедуры.

Горе семьи откликнулось у сотен воркутинцев. Они желают юноше сил и успехов пройти все тягости.

- Господи, дай сил ему и маме. Степан, ты обязательно поправишься! Мы в тебя верим, - пишут горожане.

Семье сейчас необходимо более 600 тысяч рублей для следующего курса реабилитации. Все отчеты и документацию семья размещает в официальной группе.

Если вы хотите помочь Степану, то можете сделать это с помощью денежного перевода.

Получатель: ХОЛЬНАЯ ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА

Номер счёта: 40817810028780335401

Карта привязана к телефону мамы 89121236804

Банк получателя: КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 048702640

Корр. счёт: 30101810400000000640

ИНН: 7707083893

КПП: 110102001

SWIFT-код: SABRRUM

Напомним, авария случилась вечером 19 сентября 2020 года. В районе дома №45 по улице Ленина бывший транспортный прокурор Воркуты Алексей Абрамов, управлявший автомобилем Smart Fortwo Passion в нетрезвом состоянии, наехал на тогда еще 17-летнего студента колледжа, переходившего улицу по пешеходному переходу. Прибывшие на место медики обнаружили у юноши открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и травматический шок, вследствие чего Степан уже больше года прикован к постели.

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