В Коми суд поставил точку в нашумевшем деле о пьяном прокуроре

В результате аварии здоровый жизнерадостный паренёк получил инвалидность Фото: ГИБДД по Коми

Воркутинский горсуд поставил точку в нашумевшем деле экс-прокурора Алексея Абрамова, который пьяным сел за руль и сбил подростка. Уже девять месяцев Степан Сонин проходит усиленное лечение, перенёс несколько операций. Однако врачи по-прежнему оценивают состояние парня как тяжёлое.

Был пьян

Напомним, что ЧП случилось вечером 19 сентября 2020 года. В районе дома №44 по ул. Ленина в Воркуте водитель, управлявший автомобилем Smart Fortwo Passion, наехал на 17-летнего студента колледжа. Он переходил улицу по пешеходному переходу. Прибывшие на место медики обнаружили у пешехода серьёзные травмы головы. В критическом состоянии парнишку доставили в больницу.

Здесь Степан переходил дорогу Фото: ГИБДД по Коми

Позже выяснится, что иномаркой управлял бывший воркутинский транспортный прокурор Алексей Абрамов. Сразу после ДТП он начал отрицать, что был в тот момент за рулём. Впоследствии эксперты установили, что человек в погонах сел за руль пьяным!

Вся история вызвала большой резонанс среди воркутинцев. Местные жители прозвали Абрамова «воркутинским Ефремовым» и развернули в сетях активную изобличительную кампанию для того, чтобы виновный не ушёл от ответственности.

Впал в кому

Пока следователи разбирались в обстоятельствах случившегося, врачи боролись за жизнь пострадавшего подростка.

- В результате ДТП юноша получил открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, травматический шок второй степени, впал в кому, - констатировали тогда специалисты горбольницы Воркуты.

Место аварии Фото: ГИБДД по Коми

Несколько месяцев потребовалось на то, чтобы состояние Степана стабилизировать. А весной этого года юношу приняли в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии, расположенном в Зеленограде. Там специалисты провели сложнейшую операцию, которая длилась больше пяти часов. В результате Степану сделали шунтирование и установили титановую сетку на височную кость.

В середине июня привезли в Воркуту. Здесь он продолжает лечение в отделении неврологии горбольницы.

- Состояние Степана стабильно-тяжёлое, стоит трахиостома, гастростома, присутствует спаситика. Врачи диагностируют малое сознание, - сообщили волонтёры, организовавшие сбор денег на лечение парня.

Чтобы поставить Стёпу на ноги нужна длительная и дорогостоящая реабилитация. Для семьи студента эта непосильная сумма (парня воспитывала мама и бабушка). Поэтому общественники намерены обратиться в благотворительный фонд для сбора денег на реабилитацию воркутинца в клинике «Три сестры» в Подмосковье.

Что решил суд?

Всё это время в суде шли заседания по уголовному делу в отношении «пьяного экс-прокурора». Во время своего последнего слова Алексей Абрамов так и не признал, а лишь выразил сожаление, что такое произошло. «Прошу суд строго меня не наказывать. Жаль, что так получилось», - публично произнёс подсудимый.

В итоге суд признал Абрамова виновным в «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека».

- Абрамову назначили наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, лишили права управлять авто на три года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего на сумму 500 тысяч рублей, - сообщили в республиканской прокуратуре.

Вместе с тем, воркутинцы считают наказание мягким.

- Слишком гуманное наказание с учётом того, что человек умышленно сел за руль пьяным, осознанно подвергая других людей смертельной опасности. Он (Абрамов — Ав.) не раскаялся в содеянном. Учитывая характер травм, которые получил мальчик, сумма иска очень маленькая, - уверенна Ирина Шастина.

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