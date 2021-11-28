В воскресенье в Коми до 32 градусов мороза

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В воскресенье, 28 ноября, в Коми ожидается снег, температура воздуха местами опустится до -32 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В южных районах будет облачно, ночью с прояснениями. В этой части республики ожидается снег. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью и днем составит -6…-1 градус, ночью при прояснении до -12°С.

В центре Коми будет облачно, ночью переменная облачность. В этой части республики также ожидается снег. Синоптики прогнозируют юго-западный и восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит -16…-11 градусов, местами до -22, днем -10…-5.

В северных районах будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег. В Усинском районе и на крайнем северо-востоке — преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура ночью -26…-21, днем -16…-11, местами ночью до -32, днем -23…-18.

Сыктывкаре будет облачно, ночью умеренный, днем сильный снег и гололед. Синоптики прогнозируют южный и юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура ночью составит -5…-3, днем -2…0 градусов.

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