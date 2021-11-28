За сутки в Коми скончались девять пациентов с коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 28 ноября, в Коми зафиксировали 315 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 89 386 случаев заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели 26 человек. За все время из больниц выписали 72 697 пациентов. За последние сутки скончались девять пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии в Коми зафиксировали 2281 смертельный случай среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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