Сыктывкарский врач: невакцинированные заражаются ковидом в геометрической прогрессии

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Больные коронавирусом, не сделавшие прививку, заражают этой инфекцией других людей в геометрической прогрессии. Об этом заявила доцент кафедры терапии СГУ им. Питирима Сорокина, практикующий терапевт Елена Ильиных.

По ее словам, люди, сделавшие прививку от коронавируса, все-таки болеют. Однако, как подчеркнула медик, это происходит но по-разному. Если вакцинация прошла в полном объеме, пациенты переносят заболевание легко. Ильиных подчеркнула, что степень тяжести также зависит от того, какая именно вакцина была введена. Люди, использовавшие «Спутник V» или «Спутника Лайт», переносят заболевание в легкой форме, а «Ковивак» или «Эпиваккорону» - в тяжелой. Доцент подчеркнула, что вакцинированным почти никогда не требуется госпитализация. Иногда это все-таки случается, но человека быстро выписывают из больницы. Терапевт добавила, что вирусная нагрузка вакцинированного будет ниже, и такой человек может заразить разве что самых близких людей. Невакцинированный человек заражает максимум своего окружения.

– Один болеющий заражает десять следующих, а они еще десять. Геометрическая прогрессия страшная, – подчеркнула специалист.

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