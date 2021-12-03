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Здоровье3 декабря 2021 8:36

В Коми от COVID-19 скончались 12 пациентов за последние сутки

Показатель смертности растет с каждым днем
Источник:kp.ru
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Число зараженных приблизилось к 91 тыс. человек

Число зараженных приблизилось к 91 тыс. человек

Фото: Архив "КП"

В Коми продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусом. По обновлённым данным, число заражённых в республике на сегодняшний день составляет 90 842 человека. Суточный прирост — 286 новых фактов.

По состоянию на 3 декабря, в Коми смертью закончились 2 326 случаев инфицирования. За минувшие сутки 12 пациентов стали жертвами COVID-19.

Однако выздоровевших все же больше. Только за последние 24 часа из больниц было отпущен 241 человек. За все время болезнь побороли 73 361 пациент.

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