В Коми от COVID-19 скончались 12 пациентов за последние сутки

Число зараженных приблизилось к 91 тыс. человек Фото: Архив "КП"

В Коми продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусом. По обновлённым данным, число заражённых в республике на сегодняшний день составляет 90 842 человека. Суточный прирост — 286 новых фактов.

По состоянию на 3 декабря, в Коми смертью закончились 2 326 случаев инфицирования. За минувшие сутки 12 пациентов стали жертвами COVID-19.

Однако выздоровевших все же больше. Только за последние 24 часа из больниц было отпущен 241 человек. За все время болезнь побороли 73 361 пациент.

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