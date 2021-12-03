Обновленный перечень противопоказаний к вакцинации от ковида станет доступен жителям Коми в середине декабря

Фото: gssr.ru.

К середине декабря появится расширенный список противопоказаний к вакцинации от COVID-19, готовит его федеральный минздрав, сообщают Известия.

Проект уже был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. Болезни, которые войдут в этот перечень, будут уточнены позднее. Интересно, что временные рекомендации, составленные еще в августе, станут основой для разработки свежих.

В минздраве подчеркнули, что перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату. Так, к примеру, "Ковивак" противопоказан людям старше 60 лет, а "ЭпиВакКорона" — онкобольным.

Также из последнего списка противопоказаний — гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции, обострение хронических заболеваний, а также возраст до 18 лет.

Напомним, что вакцина для подростков от 12 лет уже разработана и зарегистрирована, но пока еще не поступила в оборот. Возможно, эту группу населения можно будет уже прививать, начиная с конца декабря.

Ранее медотвод от прививки выдавался беременным и кормящим женщинам, но позже эти противопоказания сняли.

Также напомним, что в Коми за минувшие сутки было официально подтверждено 285 новых фактов заражения ковидом. Всего в республике зарегистрировано более 90 тысяч человек с коронавирусом.

Отмечается, что 78 свежих случаев были обнаружены в Сыктывкаре. На втором месте по этому показателю Ухта (+56 фактов). Тройку лидеров с показателем 21 новый случай замыкает Усинск. Также по наибольшему приросту зараженных отмечены Сосногорский район (+14) и Воркута (+17).

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Список приличный (подробности)