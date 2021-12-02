В Коми лидерство по суточному приросту зараженных ковидом удерживают пять пуниципалитетов

Выявлен ПЦР-тестированием 90 556 (+285) случаев заболевания COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Коми за минувшие сутки было официально подтверждено 285 новых фактов заражения ковидом. Всего в республике зарегистрировано более 90 тысяч человек с коронавирусом.

Отмечается, что 78 свежих случаев были обнаружены в Сыктывкаре. На втором месте по этому показателю Ухта (+56 фактов). Тройку лидеров с показателем 21 новый случай замыкает Усинск.

Также по наибольшему приросту зараженных отмечены Сосногорский район (+14) и Воркута (+17).

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