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Общество2 декабря 2021 11:06

В Коми лидерство по суточному приросту зараженных ковидом удерживают пять пуниципалитетов

Источник:kp.ru
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Выявлен ПЦР-тестированием 90 556 (+285) случаев заболевания COVID-19

Выявлен ПЦР-тестированием 90 556 (+285) случаев заболевания COVID-19

Фото: Архив "КП"

В Коми за минувшие сутки было официально подтверждено 285 новых фактов заражения ковидом. Всего в республике зарегистрировано более 90 тысяч человек с коронавирусом.

Отмечается, что 78 свежих случаев были обнаружены в Сыктывкаре. На втором месте по этому показателю Ухта (+56 фактов). Тройку лидеров с показателем 21 новый случай замыкает Усинск.

Также по наибольшему приросту зараженных отмечены Сосногорский район (+14) и Воркута (+17).

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