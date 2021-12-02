За неделю в Воркуте умерли четверо больных коронавирусом

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За прошедшую неделю с 24 ноября по 1 декабря в Воркуте зафиксировали четыре новых смертельных случая среди больных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Воркуте заболели 90 жителей. В настоящее время в заполярном городе болеют 323 человека. 65 из них находятся под наблюдением. С 25 ноября количество ковидных коек в Воркутинской инфекционной больнице сократили с 212 до 170 единиц. В Воркуте зафиксировали четыре новых смертельных случая, а за все время – 133. Всего с начала пандемии в Воркуте заболели 8913 человек, а выздоровели – 8457. За неделю прививки сделали 872 человека, а завершили вакцинацию в общей сложности 26 056 человек.

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