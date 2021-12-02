В Коми от коронавируса умерли еще 10 человек

В Коми озвучили новые данные по коронавирусу Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб по борьбе COVID-19 продолжается следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России. Так, в Коми, по состоянию на 2 декабря, зарегистрировано 90 556 фактов инфицирования. Это на 285 случаев больше, чем. было сутками ранее.

С выздоровлением выписали за последние 24 часа 205 человек. за все время - 73 390.

По обновленным данным, минувшую ночь не пережили 10 пациентов. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2 314 жителей Коми.

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