В Коми от COVID-19 умер мужчина, который не ревакцинировался вовремя

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В Республике Коми остаются невакцинированными порядка 400 тысяч человек, включая детей. Эти люди и заражают остальных, в том числе вакцинированных граждан: такое мнение высказал глава Коми Владимир Уйба в традиционном видеообращении. А также призвал жителей региона вовремя ревакцинироваться.

- За сутки скончались 12 человек, в том числе один "условно привитый". Почему условно? Срок ревакцинации наступил еще месяц назад, а это был человек преклонного возраста и с большим количеством хронических заболеваний. Подчеркиваю, все старше 65 лет с хроническими заболеваниями очень важно следить за планом ревакцинация. Если прошло 6 месяцев с момента прививки, нужно ревакцинироваться, - озвучил эпидемиологическую ситуацию в республике Владимир Уйба.

Также глава отметил, что свежих 286 случаев инфицирования коронавирусом, привитых - 38 (36 из которых находятся на амбулаторном лечении в легкой форме). Поэтому, по мнению Уйбы, нужно наращивать темпы вакцинации, чтобы вирусу негде было разгуляться.

На сегодняшний день в Коми полностью привиты 332 907 жителей, запас вакцины составляет более 132 тысяч доз.

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