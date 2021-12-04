В первый выходной день зимы в Коми будут метели и сильный ветер

Фото: Михаил Фролов/КП

Сегодня в Коми, 4 декабря, синоптики пообещали снежный день. Республику накроют метели и сильный ветер с порывами 15-18 м/с. В некоторых районах температура воздуха днем будет доходить до -22°С.

Местным жителям лучше быть осторожнее на дорогах – метеорологи сообщили, что там также будет властвовать гололед. Неприятным останется и ветер, скорость которого будет достигать 7-12 м/с, обещают также и метели с порывами ветра до 15-18 м/с. В южных районах температура воздуха едва ли опустится до -3...-8°С, в северных же дойдет до -17… -22°С.

В самом Сыктывкаре ожидается сильный снег и метели. Ветер будет также холодным – северо-западным от 6 до 11 м/с. Временами усилится до 14 м/с. Столбик термометра в городе опустится до -15 … -17°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В южных районах Коми объявлено штормовое предупреждение (подробности)