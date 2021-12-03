В южных районах Коми объявлено штормовое предупреждение

Фото: архив КП.

Как сообщает региональное МЧС, с 6:00 4 декабря до 18:00 5 декабря жителям Коми надо быть осторожнее. В некоторых муниципалитетах поднимется штормовой ветер и усилится метель.

Как уточняется, особенно уведомление касается жителей южных районов, здесь ожидается сильный снег. Ухудшится видимость до 500-1000 метром. Поднимется сильный ветер до 18 м/с, ожидается метель.

Напомним, что синоптики прогнозируют в регионе аномальные холода. По прогнозам синоптиков ЦГМС республики, столбик термометра опустится до -40 градусов. По данным метеорологов, морозы прогнозируются с 4 по 6 декабря.

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