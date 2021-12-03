В Коми прогнозируются аномальные морозы в 40 градусов

Синоптики Коми рассказали о погоде в декабре Фото: Архив "КП"

В Коми ожидаются аномальные холода. По прогнозам синоптиков ЦГМС республики, столбик термометра опустится до -40 градусов. По данным метеорологов, морозы прогнозируются с 4 по 6 декабря.

Отмечается, что -40 градусов будет на северо-востоке региона, в других же районах будет чуть теплее: ночью температура воздуха опустится до -28…-35 градусов, днём — до -18…-25.

После отступления холодов, во второй и третьей декаде, преобладающими температурами воздуха будут такие значения, как -8...-15 градусов, при этом при похолодании, связанным с затоком холодного арктического воздуха, возможно усиление морозов до -23...-28 градусов.

Также метеорологи прогнозируют в декабре месячную сумму осадков в районе 90-130% от многолетних значений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми температура упадет до -28 градусов

Морозы постепенно возвращаются в республику (подробности)