В Коми температура упадет до -28 градусов

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В республике постепенно вновь начинает холодать: средняя дневная температура становится все ниже, а в северо-восточной части обещают -23, -28 градусов ближе к вечеру. В остальное время синоптики ожидают -9, -14 со снижением температуры при прояснениях до -16, -21 градуса.

Ветер подует с запада, средняя его скорость будет чуть быстрее умеренной – 6-11 метров в секунду. Снег будет небольшим, но порой усилится до умеренного.

Осадки в Сыктывкаре же точно будут слабой интенсивности, а дневная и ночная температуры остановятся в районе -9, -11 градусов.

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