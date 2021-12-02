Какие общественные места в Коми можно посещать с QR-кодом и отрицательным ПЦР-тестом

Разъяснение оперштаба по противодействию распространению COVID-19 Фото: Архив "КП"

Власти Коми опубликовали документ, в котором разъяснили, какие общественные пространства доступны для жителей республики, имеющих на руках QR-код или отрицательный ПЦР-тест. Как отметили в пресс-службе руководителя региона, граждане не будут допускаться в места массового скопления людей с бумажными справками без QR-кода.

- Данное требование действует с 8 ноября 2021 года в целях недопущения распространения COVID-19 и обеспечения безопасности здоровья жителей Коми. При этом оно не распространяется на граждан, не достигших 18-летнего возраста, - пояснили в пресс-службе.

Далее мы приведем полный список мест, куда открыт доступ вакцинированным жителям республики, а также подросткам и гражданам с отрицательным ПЦР-тестом.

- рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания (в том числе организация фуд-кортов (зон, в которых осуществляют деятельность предприятия общественного питания с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения под рассадку посетителей);

- физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются физкультурно-оздоровительные услуги, за исключением посещения спортивных объектов в целях проведения тренировочных и спортивных мероприятий сборных, профессиональных команд, участвующих в международных и российских соревнованиях;

3) объекты, занимаемые организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных массовых мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах;

4) зоопарки, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе;

5) объекты, занимаемые организациями, индивидуальными предпринимателями, предоставляющими гостиничные услуги;

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