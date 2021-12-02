«Выбор вакцины есть»: парламентарии Коми проверили, как реализуется прививочная кампания на местах

В физдиспансере прививают вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт», так что выбор есть. Фото: Госсовет Коми.

В Коми полным ходом идет прививочная кампания против коронавируса. По данным федерального оперштаба, на 26 ноября 2021 года в республике полную вакцинацию прошли 316 797 человек. 348 553 человека привились первым компонентом вакцины. Сейчас коллективный иммунитет равен 58,9%. Показатель неплохой, но недостаточный, чтобы говорить о снижении темпов заболевания. Как реализуется прививочная кампания на местах, оценили члены межфракционной группы Госсовета Коми по законодательному регулированию мер по борьбе с ковидом.

Вакцина помогает справиться с осложнениями

Где можно привиться? Надо ли записываться? Есть ли возможность самостоятельно выбрать вакцину? Этими вопросами чаще всего задаются жители республики при принятии решения о вакцинации. Ответы на них решили получить депутаты Госсовета Коми, посетив два пункта вакцинации в Сыктывкаре, расположенных в республиканском врачебно-физкультурном диспансере и на республиканском стадионе.

Фото: Госсовет Коми.

В физдиспансере прививают вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт», так что выбор есть. Сегодня в медучреждении любой гражданин, при отсутствии противопоказаний, может как вакцинироваться, так и ревакцинироваться. Проблем с очередями нет, в чем убедились депутаты, пройдя по маршруту - от заполнения анкеты и до обследования терапевта и самой вакцинации.

Председатель Комитета по соцполитике Надежда Дорофеева, Заместитель Председателя Госсовета, руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Артеев беседуют с врачами. Фото: Госсовет Коми.

Вопрос доверия к вакцине - один из самых злободневных и животрепещущих. Зачастую идет подмена понятий, когда желающий вакцинироваться ошибочно предполагает, что прививка на 100% защитит от коронавируса.

Фото: Госсовет Коми.

- Смысл вакцинации не в том, чтобы мы не заболели, а в том, чтобы не было долгого ковида. То есть, можно переболеть с легким течением, но иметь осложнения, которые проявятся на третий, шестой, двенадцатый месяц, - объяснила заместитель главврача Оксана Половникова. - Это могут быть нарушения сердечно-сосудистой системы, нервных окончаний, психической зоны: появляются агрессия, депрессия, слабость и т.д. И вот здесь работает вакцина, она препятствует формированию осложнений у тех, кто перенес ковид.

На любой вкус

В пункте вакцинации на республиканском стадионе также прививают «Спутником V» и «Спутником Лайт». «В ближайшие дни здесь появится вакцина «КовиВак», сообщила заместитель главврача сыктывкарской городской поликлиники №3 Ирина Бабушкина.

Руководитель фракции «КПРФ» Виктор Воробьёв. Фото: Госсовет Коми.

К слову, еще один вариант вакцины, «ЭпиВакКорона», есть в наличии в пункте ТЦ «Макси», отметил руководитель фракции «КПРФ» Виктор Воробьев.

Проблема, требующая решения, - вакцинация жителей удаленных от города населенных пунктов, которым сложно выбираться в стационары. Здесь требуются мобильные выездные бригады, этот вопрос сейчас прорабатывают городские поликлиники.

Фото: Госсовет Коми.

- В целом мы увидели, что процесс удобен, есть выбор вакцин, врачи доброжелательны и могут проинформировать, что из себя представляет каждая вакцина, это важно, - подчеркнул заместитель Председателя Госсовета, руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Артеев.

Фото: Госсовет Коми.

Подводя итоги рейда, председатель Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта Андрей Климушев также подчеркнул хорошую организацию процесса: «Мы озвучили свои замечания руководству поликлиники №3, их возьмут в проработку, в частности, обновят данные на сайте медорганизации: где можно привиться, в какое время, какой вакциной», - сказал Андрей Климушев.

Фото: Госсовет Коми.

Напомним, депутаты Госсовета Коми объединились в общих решениях по законодательному регулированию мер по борьбе с коронавирусом. После голосования в поправки в федеральный законопроект «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», когда большинством голосов региональные парламентарии выступили ЗА введение QR-кодов в общественных местах, депутаты создали межфракционную группу. В нее вошли лидеры партийных фракций и председатели Комитета по социальной политике и Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта.

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