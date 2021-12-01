«Мы слышим»: в Коми создали межфракционную группу по законодательному регулированию мер по борьбе с COVID-19

В группу вошли лидеры партийных фракций. Фото: Госсовет Коми.

Депутаты Госсовета Коми объединились в общих решениях по законодательному регулированию мер по борьбе с коронавирусом. После голосования в поправки в федеральный законопроект «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», когда большинством голосов региональные парламентарии выступили ЗА введение QR-кодов в общественных местах, депутаты создали межфракционную группу.

В группу вошли лидеры партийных фракций и председатели Комитета по социальной политике и Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта.

Приоритеты

- Мы слышим и говорим от лица граждан, которые живут в отдаленных и малонаселенных селах и деревнях, где нет интернета. Мы слышим тех людей, от лица которых говорит председатель республиканского Общества инвалидов Маргарита Колпащикова. Их здоровье находится под постоянным контролем медиков, многим из них не рекомендованы прививки, значит, их можно отнести к категории жителей, которым сертификаты надо выдавать сразу, - сказал руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Артеев. Депутат также подчеркнул необходимость обсуждения вопросов поддержки малого и среднего бизнеса.

На заседании руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Артеев отметил, что необходимо и дальше вырабатывать предложения. Фото: Госсовет Коми.

Парламентарии решили, что надо активнее привлекать к обсуждениям экспертов-медиков и на первое место выдвигать вопросы, связанные с получением необходимой документации беременными и кормящими женщинами, пенсионерами и инвалидами.

- Многие люди боятся делать прививки, - отметил председатель Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта Андрей Климушев, возглавивший межфракционную рабочую группу. - Поэтому есть предложение предоставить возможность дообследования этим гражданам.

Рекомендации

Все предложения, собранные от общественности и касающиеся цифровых справок и использования QR-кодов, депутаты направили в Госдуму РФ. Например, рекомендовано выдавать эти справки не только привитым, но и людям с медотводом, а также предоставлять эти документы гражданам, у которых есть достаточное количество антител даже без обращения к врачу. Дополнительно рекомендуется продлить действие отрицательного результата ПЦР-тестов. Такая возможность - это реальная альтернатива для тех, кто не хочет или не может прививаться, считают парламентарии.

В Сыктывкаре организуют парламентский контроль - рейд по центрам вакцинации: как идет прививочная кампания, хватает ли специалистов, есть ли выбор вакцин и т.д. Фото: Архив "КП"

В следующий раз группа встречается через неделю - теперь с участием специалистов Минздрава, Управления Роспотребнадзора, а также предпринимателей, представителей Общества инвалидов, жителей труднодоступных населенных пунктов.

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