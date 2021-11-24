Введение QR-кодов в Коми может ограничить инвалидов

Фото: Госсовет Коми

Главная представительница Всероссийского общества инвалидов в Коми Маргарита Колпащикова выступила на заседании Госсовета республики, в котором обсуждался вопрос повсеместного введения QR-кодов. Женщина подчеркнула, что проект в том виде, в котором он есть сейчас, ущемляет права инвалидов.

Большие опасения вызывает система записи к врачу и вакцинации. Из 62 тысяч людей с дополнительными потребностями, живущих в регионе, большинству нужно тщательно обследоваться, прежде чем вакцинироваться. Например, самой Маргарите Колпащиковой запрещены вакцины, поэтому она с 7 лет остается без прививок. Ситуация осложняется тем, что в связи с перестройкой работы медучреждений в пандемию записаться к врачу сложно. Таким образом, возникают сложности и с вакцинацией, и с медотводами, но QR-код без них никак не получить.

Представительница республиканской Общественной палаты Татьяна Тарышкина отметила, что эту проблему стоит отметить в готовящемся законопроекте. Она предложила прописать возможность выдачи QR-кодов для инвалидов отдельно. Кроме того, это не должно занимать много времени, потому что в ПФР и медицинской страховке данные о человеке и его статусе уже есть.

Напомним, суть законопроекта в том, чтобы ввести обязательное требование QR-кодов в транспорте, магазинах и точках общепита. Эти меры хотят установить как минимум до июня 2022 года.

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