Общественники, выступившие против QR-кодов, выложили личный номер телефона главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

Личный телефонный номер главы Коми Владимира Уйбы оказался в открытом доступе после встречи с общественниками, которые выступили против системы QR-кодов. Об этом стало известно после того, как активисты выложили видео в Сети со встречи с руководителем региона.

На кадрах видно, как на черном фоне белыми цифрами написан личный номер сотового. Глава дал общественникам свои контакты для того, чтобы они могли обратиться к нему с проблемами, с которыми они столкнутся. Например, с незаконным отстранением от работы.

Напомним, в минувшую субботу стало известно, что наряду с QR-кодами и сертификатами о вакцинации и перенесенном заболевании власти хотят ввести справку, аналогичную той, что выдают здоровым жителям республики, но только для пациентов, перенесших болезнь в легкой форме. Тесты на антитела намерены проводить за счет бюджета.

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