В Коми легко переболевшим ковидом пациентам будут бесплатно делать тест на антитела

Антитела на коронавирус у легко переболевших жителей Коми будут проводить за счет бюджета Фото: Архив "КП"

В Коми намерены усовершенствовать пропускную систему в общественные места. Наряду с QR-кодами и сертификатами о вакцинации и перенесенном заболевании власти хотят ввести справку, аналогичную той, что выдают здоровым жителям республики, но только для пациентов, перенесших болезнь в легкой форме.

К такому решению республиканские власти пришли после встречи с общественниками, выступающими против QR-кодов. Они предложили тестировать пациентов на антитела, а результаты предъявлять на входе в общественные места.

- Переболевшие легко или без симптомов смогут за счет республики провести исследования, есть ли у них антитела или нет. Сертификат об антителах будет приниматься как доказательство безопасности, как и ПЦР-тест, сделанный в течение 48 часов, - объяснил глава Коми Владимир Уйба.

Помимо этого, руководитель региона сообщил, что прорабатывается вопрос того, чтобы звонки в медицинские учреждения оплачивать за счет республиканского бюджета.

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