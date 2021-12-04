В Коми от коронавируса скончались 20 человек за последние сутки

Фото: архив КП.

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране, в том числе и по нашему региону.

По ситуации на 4 декабря 2021 года в России 32 974 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 289 новых случаев.

Всего в республике сейчас 91 131 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 2 346 пациентов, 20 человек не пережили последнюю ночь.

За сутки выздоровели от вируса 276 пациентов (за все время - 73 907 человек).

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