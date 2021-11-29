В Коми ждут сильный снегопад и температурные перепады

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Новая неделя в Коми начнется со снегопадов: в основном они будут небольшими, однако периодически будут усиливаться до умеренных. На востоке же пройдет сильный снег, обещают региональные синоптики. Дороги будут скользкими, поскольку на них снова ляжет изморозь и гололед.

Ветер будет чуть сильнее обычного, 6-11 метров в секунду. Температура будет скакать от района к району: на севере будет ожидаемо холоднее, нежели на юге. Так, ночью в северных районах прогнозируют -12, -17 градусов с понижением до -22, -27 при прояснениях, а днем станет немного потеплее: -7, -12 градусов, хотя местами температура спустится до -14, -19. На юге воздух днем прогреется до плюса, +1, -4 градуса, а ночью похолодает до -8, -13.

В Сыктывкаре обойдется без неожиданностей: 0, -2 днем с похолоданием к вечеру до -6, -8 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 11 м/с, сопровождаясь небольшим снегом.

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