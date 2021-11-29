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Происшествия29 ноября 2021 12:00

«Был человек и нет больше»: на трассе в Коми трагически погибла 36-летняя женщина

В Коми смертельная авария унесла жизнь 36-летней женщины за рулем Daewoo Matiz
Источник:kp.ru
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Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей сегодня, 29 ноября, на трассе Сыктывкар - Ухта. В ДТП с большегрузом погибла водитель Daewoo Matiz.

Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, за рулем легковушки находилась 36-летняя женщина. По предварительной версии, она не справилась с управлением авто и ее выбросило на встречную полосу, где в нее врезался грузовик Volvo FM. От тяжелых травм женщина скончалась еще до приезда медиков.

Местные жители говорят: «Поворот на этой дороге несчастный». По их словам, аварии здесь нередки, а всему виной состояние дорог.

- Дороги в ужасном состоянии. Родственникам погибшей соболезнования. Вот так был человек и нет больше, - написала Анастасия, жительница Ухты.

По данному факту начато разбирательство. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

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