«Был человек и нет больше»: на трассе в Коми трагически погибла 36-летняя женщина

Фото из социальных сетей

Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей сегодня, 29 ноября, на трассе Сыктывкар - Ухта. В ДТП с большегрузом погибла водитель Daewoo Matiz.

Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, за рулем легковушки находилась 36-летняя женщина. По предварительной версии, она не справилась с управлением авто и ее выбросило на встречную полосу, где в нее врезался грузовик Volvo FM. От тяжелых травм женщина скончалась еще до приезда медиков.

Местные жители говорят: «Поворот на этой дороге несчастный». По их словам, аварии здесь нередки, а всему виной состояние дорог.

- Дороги в ужасном состоянии. Родственникам погибшей соболезнования. Вот так был человек и нет больше, - написала Анастасия, жительница Ухты.

По данному факту начато разбирательство. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре умерла участница авария с МАЗом