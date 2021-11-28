В Сыктывкаре умерла участница авария с МАЗом

Фото: управление ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре скончалась участница авария с МАЗом и Opel. Авария произошла еще 14 ноября.

Как сообщалось ранее, мужчина 1978 года рождения ехал за рулем МАЗ по улице 2-я Промышленная. Напротив дома №23 водитель решил повернуть налево на прилегающую территорию, но не уступил дорогу встречному Opel Meriva. В итоге машины столкнулись.В результате ДТП пострадали два человека. Водитель Opel 1970 год рождения получил черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытые переломы бедра, лучевой кисти, закрытую травму грудной клетки и живота, а также травму колена. У его пассажирки 1971 года рождения диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также переломы костей черепа и голени.

Однако травмы пассажирки Opel оказались несовместимы с жизнью. Женщина скончалась на больничной койке, не приходя в сознание. Как сообщил телеканал «Юрган», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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