В Сыктывкаре столкнулись Opel и МАЗ: пострадали два человека

Фото: архив КП

В воскресенье, 14 ноября, в Сыктывкаре столкнулись Opel и МАЗ, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 9:45. Мужчина 1978 года рождения ехал за рулем МАЗ по улице 2-я Промышленная. Напротив дома №23 водитель решил повернуть налево на прилегающую территорию, но не уступил дорогу встречному Opel Meriva. В итоге машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель Opel 1970 год рождения получил черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытые переломы бедра, лучевой кисти, закрытую травму грудной клетки и живота, а также травму колена. У его пассажирки 1971 года рождения диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также переломы костей черепа и голени.

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