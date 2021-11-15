В Воркуте водитель KIA не справился с управлением и стал причиной ДТП

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Вчера Комсомолка уже сообщала, что в Воркуте возле филиала УГТУ случилось дорожно-транспортное происшествие, собравшее вокруг себя все спасательные служба города: Госавтоинспекции, пожарных, скорой помощи. Мы узнали подробности аварии.

Как сообщили КП-Коми в ГИБДД Воркуты, водитель белого автомобиля КИА 1978 года рождения не справился с управлением и выехал на встречку, где и врезался в Митсубиси.

При этом, как утверждают очевидцы, виновник аварии был не совсем трезв. Мало того, у его автомобиля якобы загорелся двигатель.

Пострадал в аварии сам водитель белой КИА, он получил травмы средней степени тяжести. Идет разбирательство.

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