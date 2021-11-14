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Происшествия14 ноября 2021 16:55

ДТП возле университета в Воркуте собрало все спасательные службы

Источник:kp.ru
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Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

В заполярном городе в воскресенье неспокойно. Возле здания воркутинского филиала Ухтинского государственного технического университета произошло ДТП, собравшее вокруг себя все спасательные службы города.

Как сообщают источники, возле здания университета вереницей выстроились автомашины Госавтоинспекции, пожарных, скорой помощи. Причина - дорожно-транспортное происшествие с участием белого автомобиля KIA, произошло возгорание двигателя. В аварии, по словам Подробности о пострадавших уточняется.

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