ДТП возле университета в Воркуте собрало все спасательные службы

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В заполярном городе в воскресенье неспокойно. Возле здания воркутинского филиала Ухтинского государственного технического университета произошло ДТП, собравшее вокруг себя все спасательные службы города.

Как сообщают источники, возле здания университета вереницей выстроились автомашины Госавтоинспекции, пожарных, скорой помощи. Причина - дорожно-транспортное происшествие с участием белого автомобиля KIA, произошло возгорание двигателя. В аварии, по словам Подробности о пострадавших уточняется.

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