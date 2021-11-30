«Мама, не переживай»: 17-летний подросток из Коми борется с раком и мечтает поступить в Санкт-Петербург

Фото из личного архива Ивана Грицанова

Ивану из Воркуты всего 17 лет. Кажется, будто перед подростком открыты все дороги: столько нового и неизведанного его ждет впереди. Но счастливое время юношества омрачилось страшным диагнозом - у мальчика диагностирован острый миелобластный лейкоз.

О недуге семья Вани узнала случайно. В один из апрельских дней школьник слег с температурой и кашлем, грешили на простуду. Только от болезни ничего не помогало. Тогда Грицановы решили сделать анализ крови, результаты которого разделили жизнь мальчика на до и после.

Сам Ваня не падает духом и поддерживает маму.

- Мама, не переживай. Это временно. Больница - мой второй дом, - успокаивает ее мальчик.

Ваня планирует поступать в будущем в Санкт-Петербург, думает, сдавать информатику и физику. А еще он хочет перевести в Северную столицу маму, но для этого нужно выздороветь.

Сейчас Иван проходит повторную трансплантацию костного мозга, донором стал его старший брат. После процедуры подростку необходима дорогостоящая реабилитация, в частности препараты Азтреонам и Амфолип. Они нужны для того, чтобы снизить риск осложнений после операции.

На данный момент семья нуждается в сумме более 1,2 млн рублей. Если вы хотите помочь Ване, то можно это сделать с помощью денежного перевода.

Участие в сборе средств принимает благотворительный фонд «Свет» в рамках проекта «Свет.дети». Так, деньги можно присылать разными способами:

- на сайте проекта https://svetdeti.org/ivan-gritsanov;

- с помощью СМС на короткий номер 2425, в тексте цифрами указав сумму пожертвования;

- по телефону мамы – Натальи Викторовны Грицановой – 8 912 555-25-70 (мобильный банк);

- на счет мамы:

Получатель: Грицанова Наталья Викторовна

Номер счёта: 40817810128780539741

Банк получателя: КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 048702640

Корр. счёт: 30101810400000000640

ИНН: 7707083893

КПП: 110102001

Ознакомиться с подробной информацией и документами можно в группе «ВКонтакте» https://vk.com/club209106573.

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