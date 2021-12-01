Первый день зимы принесет в Коми сильные метели

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Ветер в Коми сегодня разгонится вплоть до штормовой скорости 16-21 метров в секунду. Вкупе со снегопадами и теплой для зимы температурой неистовый воздушный поток создаст сильные метели.

Высока также вероятность того, что снег будет мокрый. В основном по республике метеорологи ожидают небольшую и умеренную интенсивность осадков, но в отдельных районах снегопад будет достаточно сильный. На севере температура будет еще зимней: -12, -17 градусов ночью с вероятностью похолодания до -27 и -6, -11 градусов днем (-9, -14 на северо-востоке). Однако ближе к югу будет становиться теплее до щадящих -5, -10 градусов ночью и +1, -4 днем. Из-за таких мягких температурных условий синоптики Коми предрекают гололед.

Снег, в том числе мокрый, пройдет и в Сыктывкаре, ночью значительно усиливаясь. Ветер в городе разгонится максимум до 14 метров в секунду, однако метель все же не исключена. Вдобавок ко всему в региональной столице будет еще теплее: днем температура будет варьироваться в районе нуля, а ночью опустится максимум до -3, -5 градусов.

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