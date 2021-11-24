Коми накроет туманом и снегом

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Середина недели ознаменуется в Коми туманами, снегами и изморозью. По большей части снегопад в регионе будет небольшим, пишут синоптики, но ближе к северо-востоку осадки станут интенсивнее.

Туман и лед на дорогах будут местами, а ветер по большей части ожидается переменным умеренным, хотя в отдельных частях республики и разгонится до 12 метров в секунду. Температура остановится в районе -7, -12 градусов, но при ясном звездном небе термометры могут показать и -15, -20 градусов.

Сыктывкар же обойдется без погодных сюрпризов: в городе не осядут туманы и изморозь, только пройдет снег, а ветер будет, хоть и переменный, но умеренный. Температура в столице республики остановится в диапазоне -9, -11 градусов.

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