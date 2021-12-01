В Коми более 90 тысяч человек заразились COVID-19

В Коми озвучили новые данные по ковиду Фото: Архив "КП"

В Коми заметно снизилось число заражений, фиксируемых за сутки. Согласно обновленным данным, количество инфицированных в республике превысило 90 тысяч человек, а суточный прирост составил 287 пациентов. Всего в Коми зарегистрировано 90 271 случай заболевания ковидом.

Из них 2 304 закончились смертью. Только за последние 24 часа было официально подтверждено девять летальных исходов.

Однако случаев выздоровления все же больше. За сутки из больниц выписано 373 человека, за все время этот показатель достиг отметки в 73 185.

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