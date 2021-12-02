Сильные снегопады и ветер хозяйничают в Коми

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В четверг в Коми обещают снежную погоду: осадки будут по большому счету не особо интенсивными, но в отдельных районах дойдут до умеренных, а восточные районы и вовсе атакуют сильные снегопады. На дорогах по-прежнему остается гололед.

Ветер немного утихомирится, но ближе к северо-восточным районам будут сохраняться порывы до 12 метров в секунду. Температура тоже немного стабилизируется: сутки термометры жителей республики будут показывать -6, -11 градусов с той разницей, что юго-восточным районам будет немного теплее, -4, -9 градусов, а на крайнем севере региона, соответственно, холоднее, -15, -20 градусов.

В Сыктывкаре синоптики ждут небольшие осадки и ветер скоростью до 11 м/с. Температурный режим в городе останется на уровне -6, -8 градусов.

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