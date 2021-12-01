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Общество1 декабря 2021 13:53

В двух районах Коми ожидается сильный снег

Источник:kp.ru
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Фото: pexels

Фото: pexels

В двух районах Коми объявили предупреждение о неблагоприятных явлениях. Об этом сообщает республиканский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С шести вечера среды, 1 декабря, в Троицко-Печорском и Вуктыльском районах ожидается сильный снег (5 миллиметров и более). Временами ожидается ухудшение видимости до 1000-500 метров. Местами в этих двух муниципалитетах прогнозируют гололед. Это прогноз будет актуален до четверга, 2 декабря.

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