В двух районах Коми ожидается сильный снег

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В двух районах Коми объявили предупреждение о неблагоприятных явлениях. Об этом сообщает республиканский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С шести вечера среды, 1 декабря, в Троицко-Печорском и Вуктыльском районах ожидается сильный снег (5 миллиметров и более). Временами ожидается ухудшение видимости до 1000-500 метров. Местами в этих двух муниципалитетах прогнозируют гололед. Это прогноз будет актуален до четверга, 2 декабря.

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