Из Сыктывкара вывезли почти 2 тысячи кубометров снега

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

За сутки из Сыктывкара вывезли почти 2 тысячи кубических метров снега. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ночь на среду, 1 декабря, снег убирали на улицах Интернациональная, Бабушкина и Орджоникидзе. Оттуда вывезли 1932 кубометра, из них 1630 – за ночь. В настоящее время на сыктывкарских дорогах работает 38 единиц уборочной техники и 57 работников ручного труда. В столице Коми проводится превентивная обработка проезжей части песко-соляной смесью и подметание проезжей части дорог и тротуаров механизированным способом. Это позволит предотвратить скользкость. С наступлением снегопадов МКП «Дорожное хозяйство» перешло на усиленный режим работы.

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