В Коми северо-восточный ветер принесет морозы, метели и снегопады

Фото: Марина Лобанцева.

Сегодня, 5 декабря, синоптики обещают в Коми морозную и довольно ветреную погоду. Жителям северных районов возможно лучше отсидеться дома в тепле: температура воздуха опустится до -38 градусов.

На севере республики будет властвовать переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Северо-восточный ветер с переходом на южный и юго-западный разыграется до 4-9 м/с. Столбик термометра ночью опустится до -25...-30, при прояснении -33...-38. Днем температура покажет -21...-26, местами -10...-15°С.

В южных районах Коми так же будет облачно с прояснениями, местами пройдут сильные снегопады. Температура воздуха и днем, и ночью выровняется: -16...-21°С. Местным жителям следует быть аккуратнее с прогулками – метеорологи прогнозируют порывистый северо-восточный ветер 6-11 м/с, ночью местами порывами 15-18 м/с, и даже метель.

Сыктывкарцев 5 декабря ожидает небольшой снегопад с порывами северо-восточного и северного ветра 6-11 м/с. Температура ночью -17...-19, днем -15...-17°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В южных районах Коми объявлено штормовое предупреждение (подробности)