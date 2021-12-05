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Общество5 декабря 2021 8:40

В Коми за сутки выявлен 281 случай заболевания ковидом, 284 выздоровели

Уровень заболеваемости остается высоким
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

А вот и свежая статистика по короне подоспела. На 5 декабря в Коми зарегистрирован 281 случай новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии выявлено 91 412 положительных на COVID-19.

Как подчеркивают в оперштабе, уровень смертности при этом остается высоким. За сутки от коронавируса скончались еще один человек. Таким образом всего вирус унес жизни уже 2 347 человек в Коми.

При этом с выздоровлением выписаны 284 человека, выздоровевших за весь период – 74 191.

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