Морозы ослабят объятия на севере Коми на следующей неделе

Фото: архив КП.

На следующей неделе, с 6 по 10 декабря, морозы ослабят хватку в Коми. Холода, поселившиеся на севере республики, начнут потихоньку уходить. Такие прогнозы дали региональные синоптики.

По информации ЦГСМ Коми, на протяжении всей неделе в регионе будет преобладать холодная погода с кратковременными послаблениями морозов.

Жителям северных районов станет комфортнее и легче, так как после 40-градусных морозов столбик термометра поднимется до отметки -10...-15С.

В южных районах, напротив, после снежного циклона выходных дней в понедельник начнет активно холодать. Столбик термометра начнет интенсивно падать до -25...-30С.

Синоптики обнадеживают: морозы на юге республики задержаться недолго, уже во второй половине рабочей недели температура воздуха составит -11...-16С, на севере и востоке до -26С.

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