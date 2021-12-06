Морозы и метели решили задержаться в Коми

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В сравнении с минувшими выходными погода в Коми в понедельник не сильно изменится. В республике продолжат бушевать метели и крепчать морозы, а снегопад и не думает прекращаться.

Самые мощные погодные сюрпризы скопятся на северо-востоке. Там будет умеренный снег, метели с ветром до 15-18 метров в секунду. Для сравнения, в остальной северной части республики западный воздушный поток разгонится максимум до 11 м/с, а осадки окажутся небольшими. Днем синоптики Коми ожидают -9, -14 градусов, однако в отдельных районах будет холоднее: -14, -19. К ночи морозы окрепнут: -20, -25 градусов, при ясной погоде -28, -33, хотя на северо-западе обещают стабильные -15, -20 градусов.

На юге будет не сильно теплее – днем -17, -22 градуса, но местами обещают повышение температуры до -12, -17. Ночью термометры покажут -22, -27, а во время прояснений -29, -34, но в то же время местами на западе будет -16, -21. Сильных порывов ветра, мощных осадков и метелей здесь уже не будет, только ночью на юго-востоке выпадет немного снега.

В Сыктывкаре осадков почти не прогнозируют, а ветер будет умеренный. Днем температура воздуха составит -18, -20 градусов, а ночью -28, -30.

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