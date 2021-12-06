«Жизнь рухнула в один миг»: дочь убитой 41-летней жительницы Коми прокомментировала смерть мамы

Фото из личного архива Светланы Х.

В селе Усть-Лыжа вот уже третий день не стихают разговоры о трагедии, которая потрясла всех жителей: 39-летний Артем Ф. (имя изменено, - прим.ред.) застрелил свою супругу Светлану Х. (имя изменено, - прим.ред.), а затем покончил с собой.

Кровавая драма произошла 3 декабря. Артем, будучи пьяным, схватился за ружье и убил свою жену. Осознав, какой страшный поступок он совершил, мужчина решился на отчаянный шаг. Оба жителя села погибли до приезда медиков.

Известие о трагедии быстро разлетелось по местным группам. Новость о смерти Светланы и Артем набрала сотни комментариев. Многие жители села не могут поверить в произошедшее, они выражают слова соболезнования и поддержки дочери убитой Эльвине (имя изменено, - прим.ред.). Девочка осталась круглой сиротой.

- В это трудно поверить. Сердце разрывается, очень-очень жаль... Артем и Светлана, вы навсегда в наших сердцах. Самые искренние соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами. Эльвиночка, держись, - пишут сельчане.

Сама школьница пребывает в шоке и надеется, что это всего лишь ужасный сон, от которого она не может проснуться.

- Я надеюсь, что это страшный сон. Жизнь просто рухнула в один момент, - говорит Эльвина.

Убитую Светлану близкие вспоминают лишь добрым словом. Женщина отличалась добрым и покладистым характером, была улыбчивой и трудолюбивой. На момент смерти ей был всего 41 год.

Добавим, что по данному факту региональный Следком начал проверку.

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