В Коми количество инфицированных COVID-19 превысило 92 тысячи человек

В Коми озвучены новые данные по коронавирусу Фото: Архив "КП"

В Коми зафиксировано очередное увеличение количества заражённых COVID-19. По обновлённым данным, за сутки было диагностирован 271 случай инфицирования. Всего было лабораторно подтверждено 92 235 фактов заболевания.

Как отмечает федеральный оперштаб, за последние 24 часа показатель выздоровевших увеличился на 228, за все время пандемии 74 621 человек поборол вирус.

Добавим, что в Коми официально было подтверждено 2 375 летальных исходов в результате заражения вирусом. За сутки от осложнений скончались восемь человек.

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