В Коми зарегистрирован лишь один случай отека Квинке из-за вакцинации от COVID-19

У единственного пациента из 60 тысяч вакцинированных человек произошел отек Квинке Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре зарегистрирован случай отека Квинке после сделанной прививки от коронавируса. Об этом сообщила доцент кафедры терапии мединститута СГУ им. Сорокина, практикующий терапевт Елена Ильиных. По ее словам, из 60 тысяч человек, прошедших вакцинацию в столице, это единственный случай нежелательной реакции на вакцину.

Также Ильиных отметила, что среди побочных эффектов препарата «Спутник V» часто называется повышенная температура тела - 39 градусов. Медик подчеркнула, что снимается «побочка» легко, с помощью медикаментов.

А вот боли в суставах и мышцах встречались редко. Лишь единицы называли этот побочный эффект после прививки.

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