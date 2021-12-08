Обнародованы данные о вакцинированных среди заболевших ковидом в Коми

Фото: pexels

Владимир Уйба, глава Коми, во время видеообращения рассказал о количестве вакцинированных людей среди заболевших в Коми за последние сутки. Как оказалось, 34 жителя региона из 273 заразившихся за сутки получили прививку.

Из вакцинированных большинство, 32 человека, переносят болезнь легко. Оставшимся двум потребовалось врачебное наблюдение, их положили в госпиталь.

В последние дни в республике наблюдается положительная тенденция по распространению коронавируса. В связи с сокращением числа больных в регионе стали сворачивать ковидные койки: 70 убрали в Ухте, 50 – в Коми РКБ, 28 – в Воркутинской «инфекционке» и 6 – в Прилузской райбольнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми зарегистрирован минимальный суточный прирост зараженных ковидом за последнее время (подробности)