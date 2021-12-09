В Коми снег и холодный ветер принесут метель

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Метелица не желает покидать Коми: 9 декабря вновь ожидается снегопад и ветер скоростью до 18 метров в секунду. Снег будет небольшой, но станет интенсивнее ближе к югу и юго-востоку, синоптики ожидают сильный снегопад днем сразу в нескольких районах.

Ситуацию усугубит изморозь и гололед. Метели с сильным ветром прогнозируют в основном ночью, с рассветом ветер утихомирится, только в северо-восточных районах ускорится до 8-13 метров в секунду. Температура по большому счету будет щадящей: -11, -16 градусов целые сутки по всему региону, а на юге и вовсе потеплеет до -5, -10. Однако на севере и местами по востоку метеорологи обещают -17, -22, ночью термометры могут показать и -30 градусов.

Зато в Сыктывкаре все спокойно: снег небольшой, а ветер слабый, переменный воздушный поток разгонится максимум до 2-7 метров в секунду. Днем температура будет в районе -8, -10 градусов, а ночью спустится к -13, -15.

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